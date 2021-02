Binnenlandse zaken waarschuwt voor wateroverlast

Het nummer 1722 voor hulp van de brandweer geactiveerd. de verwachte dooi kan immers leiden tot wateroverlast.

Nu de temperaturen stilaan weer positief worden, zullen ijs en sneeuw de komende dagen wegsmelten. Het smeltwater zou kunnen leiden tot wateroverlast, en daarom werd het nummer 1722 voor hulp van de brandweer geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het nummer 1722 bel je als je de hulp nodig hebt van de brandweer, maar als er niemand in levensgevaar is. Bijvoorbeeld bij een ondergelopen kelder of wateroverlast op de openbare weg. Als er wel iemand in levensgevaar is, is er het noodnummer 112.

Als je 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Sommige brandweerzones hebben ook een digitaal formulier beschikbaar. Het digitaal formulier wordt met dezelfde prioriteit behandeld als een telefonische oproep.

