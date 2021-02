Modewinkels lijden: wintersolden waren geen succes

De verlening van de wintersolden tot morgen 14 februari was geen succes voor de modehandelaars. Dat zegt de Mode Unie, die bijzonder somber is.

De regering besliste eerder om de wintersolden met twee weken te verlengen om modehandelaars zo de kans te geven om hun grote stock nog de deur uit te krijgen. ‘Een nobel initiatief, maar helaas een maat voor niets. Na de al barslechte solden zorgden deze twee extra weken nauwelijks voor extra verkoop’, stelt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie, in een persbericht.

Gemiddeld genereerden de twee laatste soldenweken maar 17,6 procent van de totale soldenverkoop, die al zeer zwak bleek. 58,2 procent van de bevraagden gaf zelfs aan geen bijkomende soldenverkoop gerealiseerd te hebben in februari. ‘De reden voor dit slecht resultaat blijft het uitblijven van sociaal en economisch perspectief bij consumenten. Dit gebrek aan perspectief voor bijeenkomsten met vrienden en familie, reizen en feesten, gekoppeld aan het verplicht individueel shoppen, zorgt ervoor dat consumenten sterk op de rem blijven staan voor de aankoop van modestukken’, geeft Delanghe aan.

Uit de enquête bij de modehandelaars blijkt dat ze gebukt gaan onder de stress rond hun financiële situatie. Ook de werk-gezin balans gaat zienderogen achteruit. Voorafgaand aan corona gaven modehandelaars zichzelf hierop een score van 7,2 op tien. Vandaag geven ze zichzelf nog slechts 5,3 op tien.

De directeur van Mode Unie is bijzonder somber: ‘Door de extreem lage verkoop is er een enorm liquiditeitsprobleem in de sector, gezien de zomercollectie volop geleverd worden, met bijhorende factuur. Daarnaast is door de minderverkoop en twee verplichte sluitingen ook de solvabiliteit van modewinkels onderuit gehaald. Daarom is ook de door ons gevraagde federale steunmaatregel van een tijdelijke BTW-verlaging nog steeds meer dan ooit noodzakelijk om de modesector deze aanhoudende crisis doen overleven.’