Dit is de ‘Taalvout’ van 2020

‘Wij berijden ons konijn in eigen keuken!’, stond afgelopen jaar geschreven op een bord buiten een restaurant. De boodschap is verkozen tot “Taalvout van het Jaar 2020”

De ‘Taalvout van het Jaar 2020’, is een initiatief van het Nederlandse taalplatform Taalvoutjes.

Meer dan 3.300 mensen brachten hun stem uit op de 24 grappigste en soms ook pijnlijkste fouten. De winnaar liet met 19 procent van de stemmen zinnen als ‘winkelmandje verplicht, geld voor iedere bezoeker’ en ‘plaats uw kar in degene voor u’ ver achter zich.

Het verwisselen van berijden en bereiden is al eerder langsgekomen als winnaar. De populairste fout van 2016 was een bord met ‘Wij berijden onze taarten, speciaal voor u’.

Het taalplatform noemt het opvallend dat een niet-coronagerelateerde blunder heeft gewonnen. Toch is corona zeker terug te vinden in de lijst. Op de derde plek staat een bord met de Engelstalige boodschap ‘Please satanise your hands here’, alsof je ze naar de duivel moet brengen. Als tweede is een NU.nl-bericht geëindigd waarin burgemeesters beloven te komen optreden bij illegale feesten.

Het platform Taalvoutjes, dat zaterdag de negende verjaardag viert, begon ooit op Facebook met het inzamelen van taalgekkigheden. Inmiddels is het op meer fronten actief en heeft het een eigen website, waarop ook de hele top tien te zien is.