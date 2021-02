Kat Larry viert jubileum als muizenjager in Downing Street 10

Hij heeft drie Britse premiers gediend en houdt de ambtswoning op Downing Street 10 al tien jaar vrij van muizen en ander ongedierte. Kat Larry viert zijn tienjarig jubileum als Chief Mouser, officiële muizenjager.

Larry zette als vierjarige asielkat voor het eerst voet over de drempel op 15 februari 2011.

Hij werd uitgekozen om zijn jachtinstinct, maar maakte de verwachtingen niet helemaal waar. Volgens zijn eerste baasje, premier David Cameron, verschalkte Larry in zijn eerste maanden drie muizen, maar verslapte daarna zijn aandacht. Omdat hij wel de harten van het publiek en de pers veroverde, wz hij niet vervangen. Wel kreeg hij in 2012 korte tijd hulp van poes Freya, die veel fanatieker was.

Op zijn officiële internetpagina staat te lezen dat Larry ‘gasten begroet, veiligheidssystemen inspecteert en het antieke meubilair test op geschiktheid voor dutjes’. Ook denkt hij na over ‘een oplossing voor de muizen in huis’ maar zit hij nog in de fase van ’tactische planning’.

Na Cameron heeft de kat Theresa May zien komen en gaan. Nu leeft hij met Boris Johnson.