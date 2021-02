Elise Mertens walst voorbij nummer twaalf van de wereld naar tweede week Australian Open

Elise Mertens (WTA 16) is voorlopig niet te stuiten Down Under. Nadat de 25-jarige Limburgse eerder al in Melbourne het voorbereidingstoernooi de WTA Gippsland Trophy op haar naam schreef, raasde ze ook door de eerste week van de Australian Open.

Zaterdagochtend rekende ze in haar zestiende finales in twee korte sets af met de Zwitserse Belinda Bencic, toch het nummer twaalf op de wereldranglijst: 6-2, 6-1.

Belinda Bencic kondigde zich vooraf aan als een flinke test voor Elise Mertens. De 23-jarige Zwitserse is het nummer twaalf van de wereld en stond een jaar geleden zelfs nog op de vierde plaats. Maar in de lege Rod Laver Arena - door de lockdown is sinds vandaag publiek opnieuw verboden in Melbourne - bakte Bencic er weinig van tegen Mertens.

Onze landgenote speelde daarentegen quasi foutloos. Vooral de service van Mertens draaide uitstekende. Na amper één uur en drie minuten stond de eindscore op het bord. ‘Ik heb goed geserveerd en dat heeft me veel geholpen’, lachte Mertens. ‘Ik probeer in mijn eigen bubbel te blijven. Het is wel spijtig dat er geen publiek was. Gelukkig was mijn coach hier wel en weet ik dat iedereen mijn thuis voor de tv steunt. Tennis is mijn passie en dat drijft mij om te blijven te gaan.’

Mertens treft in de achtste finales de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27), die in haar derde ronde verrassend afrekende met haar landgenote Karolina Pliskova (WTA 6) in twee sets (7-5, 7-5). ‘Muchova is een getalenteerde speelster. Ik zag haar een goeie match spelen tegen Pliskova, dat wordt dus interessant.’

De 25-jarige Mertens nam drie keer eerder deel aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Bij haar debuut in 2018 schopte ze het meteen tot de halve finales. In 2019 eindigde het avontuur in de derde ronde, vorig jaar in de vierde ronde.