Het wordt wat minder koud

Vandaag is het opnieuw zonnig met hoogstens een paar hoge wolkensluiers, vooral in de namiddag. Het wordt iets minder koud met maxima van 0 à 2 graden in Vlaanderen en 0 tot -3 graden in de Ardennen. Er waait een matige oostenwind.

Vanavond en vannacht blijft het droog maar er komen soms enkele wolkenvelden voorbij drijven over ons land. Er komen daarentegen ook soms brede opklaringen voor. De minima liggen op vele plaatsen tussen -4 en -8 graden en kunnen in de hoge Ardennen dalen tot -12 graden.

De wind waait matig uit het zuidoosten, soms vrij krachtig op de plateaus van de Ardennen.

Zondag wordt het vrij zonnig met in de loop van de dag meer en meer hoge bewolking vanaf het westen. ‘s Ochtends vriest het nog stevig maar in de namiddag klimt het kwik naar zo’n 5 of 6 graden in het centrum van het land.

Maandag trekt er een neerslagzone van west naar oost over het land. Het wordt daarbij zwaarbewolkt met regen, die eventueel in eerste instantie kan aanvriezen. In de Ardennen kan er eerst sneeuw vallen. De maxima liggen rond 4 of 5 graden in het centrum van het land.

Dinsdag blijft het zwaarbewolkt en kan er links of rechts een spat regen vallen. Het wordt nog wat zachter met maxima rond 8 graden. Ook woensdag veel wolken met links of rechts een streepje zon. Het blijft overwegend droog en met 9 graden in het centrum is het vrij zacht.