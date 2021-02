Justin Timberlake biedt Britney Spears en Janet Jackson excuses aan: ‘Ik ben tekortgeschoten’

De Amerikaanse zanger Justin Timberlake heeft zijn excuses aangeboden aan Britney Spears en Janet Jackson. Dat doet hij na de release van een documentaire Framing Britney Spears. Hij zegt dat hij hen in de steek heeft gelaten.

‘Ik heb erg veel spijt voor de momenten dat ik heb bijgedragen aan het probleem, dat ik voor mijn beurt sprak, of niet opkwam voor wat juist was’, schrijft Timberlake. ‘Ik besef dat ik op deze momenten tekortschoot en profiteerde van een systeem dat vrouwenhaat en racisme gedoogt.’

Hij richt zijn excuses specifiek aan zijn ex-vriendin Britney Spears en aan Janet Jackson. ’Ik geef om deze vrouwen en respecteer hen. Ik weet dat ik ben tekortgeschoten.’

Sinds de release van de documentaire Framing Britney Spears krijgt Justin Timberlake kritiek voor de manier hoe hij zich gedroeg na de breuk. Tussen 1999 en 2002 hadden ze een relatie. In interviews ging hij bijvoorbeeld in op hun seksleven. Met Janet Jackson trad hij in 2004 op tijdens de Super Bowl, waarbij hij per ongeluk een borst van de zangeres live op televisie ontblootte. Het incident deed veel stof opwaaien. Daarbij werd vooral Janet Jackson geviseerd.

‘Ik vind het welzijn van mensen die ik liefheb of liefhad erg belangrijk’, zegt Timberlake. ‘Ik kan en zal beter doen.’

Juridische strijd

Intussen voert Britney Spears nog altijd een juridische strijd tegen haar vader. Ze wil niet dat hij nog langer haar zaken regels. Een Amerikaanse rechtbank heeft gisteren beslist dat James Spears de financiën van zijn dochter niet langer alleen mag beheren. Hij moet voortaan samenwerken met een gespecialiseerde fondsenbeheerder, Bessemer Trust. Vader Spears beheerde de financiën van zijn dochter al enkele jaren, sinds ze ‘mentale problemen’ kreeg.