Kaart | België in middenmoot van Europese vaccinatiecampagne

We moeten Denemarken en IJsland laten voorgaan, maar doen het beter dan Nederland en Italië. België staat met 3,8 procent gevaccineerden (met een eerste dosis) op plaats 11 in de Europese ‘ranking’.

De verdeelsleutel die de Europese Unie gebruikt om de vaccins aan elke lidstaat toe te wijzen is gebaseerd op de bevolkingsaantallen van de Europese lidstaten. De vaccinatiegraad geeft dus een indicatie van hoe efficiënt de vaccinatiecampagnes in elke lidstaat verlopen. Voorlopig doet het eiland Malta het beter dan alle andere landen. Het slaagde erin al 7,6 procent van de bevolking een eerste keer in te enten.

Na Malta volgen Slovakije, Polen, Ierland, Denemarken, Finland, IJsland, Roemenië en Noorwegen, met vaccinatiegraden tussen de 4 en 4,5 procent. Meteen daarna stelt ons land zich op gelijke voet met Zweden en Frankrijk (3,8 procent), op de voet gevolgd door Cyprus - het thuisland van Eurocommissaris voor Gezondheid Kyriakides - en Nederland, Spanje, Griekenland en Litouwen.

Portugal, dat zwaar te kampen heeft met de Britse variant, haalt net als Slovenië 3,4 procent. Duitsland pas twintigste. 3,3 procent van de Duitse bevolking kreeg er al een eerste prik. Tsjechië, Oostenrijk, Luxemburg en Italië lijken ook moeilijk in gang te geraken, maar het zijn Kroatië, Letland, Estland en Bulgarije die echt achter staan.

Supervaccineerders

Hoe verhouden de lidstaten zich tot de rest van de wereld? Niet zo best. Uitschieter Israël vaccineerde volgens Our world in data al 71,2 procent van zijn bevolking, runner-up Verenigde Arabische Emiraten 48,5 procent. Het Verenigd Koninkrijk zit volgens de datawebsite al aan 20,7 procent. In de Verenigde Staten - waar president Joe Biden het vaccinatiebeleid van Trump sterk bekritiseerde en aangaf meer dan een tandje bij te willen steken - is al bijna 14 procent van de bevolking ingeënt.

China en Rusland racen nek aan nek, en komen in de buurt van de Europese Unie. Respectievelijk 2,8 en 2,9 procent van de bevolking kreeg er een spuitje. Over de hele wereld zou de vaccinatiegraad op 2 procent liggen. In onze coronablog vindt u regelmatig updates.