Belgisch voetbal voortaan ook in de VS live te zien

De Amerikaanse sportzender ESPN heeft voor vijf jaar de uitzendrechten van de Jupiler Pro League verworven.

Club Brugge, Anderlecht en andere Belgische clubs zullen vanaf dit weekend al te zien zijn op ESPN+, de streamingdienst van de zender die inzet op voetbal. De allereerste wedstrijd die live te volgen zal zijn, is STVV - Zulte Waregem. Ook Standard - Antwerp en Charleroi - Club Brugge zullen te zien zijn op de dienst die 6 dollar (5 euro) per maand kost.

De bedoeling is om drie wedstrijden per week uit te zenden. ‘Voor de Pro League is de Amerikaanse markt een cruciale strategische markt’, aldus Leander Monbaliu. ‘Het potentieel is enorm en we zijn enorm blij op een deal voor vijf jaar met een van de bekendste zenders ter wereld. We kijken ernaar uit om ons product verder te ontwikkelen, samen met ESPN en Eleven Sports.’

De voorbije jaren groeide de aanwezigheid van Amerikaanse spelers in onze competitie. Denk maar aan spelers als Matt Miazga (Anderlecht), Mark McKenzie (Genk), Ethan Horvath (Brugge), Brendan Hines-Ike (Kortrijk) en Chris Durkin (Sint-Truidense).

ESPN+ heeft ook uitzendrechten voor onder anderen de Bundesliga, Serie A, UEFA Nations League en MLS. ‘We zijn zeer blij dat het grootste sportnet van Amerika nu ook de Jupiler Pro League wil uitzenden’, aldus Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever.