Jelle Van Damme hangt de voetbalschoenen aan de haak: ‘Er is meer in het leven dan voetbal’

Voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme heeft vrijdag op Instagram zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd.

De 37-jarige verdediger zat sinds vorige zomer zonder club nadat zijn laatste werkgever Sporting Lokeren failliet was gegaan. Daarvoor speelde hij zich in de kijker bij onder anderen Antwerp, Anderlecht en Standard. Van Damme speelde ook in het buitenland, bij clubs als Ajax en Southampton.

Hij won in zijn carrière twee Nederlandse titels, twee Belgische titels, drie Belgische bekers en twee Belgische supercups. De verdediger speelde ook 31 keer voor de Rode Duivels.

‘Het is rond’, aldus Van Damme. ‘Ik ben officieel gestopt als profvoetballer. Het was een zware beslissing om te nemen, maar tegelijkertijd ook een makkelijke omdat mijn kinderen altijd eerste komen bij mijn keuzes. Ik had hen beloofd niet te ver meer weg te gaan en dichtbij was er niets interessant genoeg meer. En dat is oké. Ik stop er dus mee en laten we eerlijk zijn: er is meer in het leven dan voetbal. Ik wil alle clubs en mijn land bedanken voor de speelkansen.’