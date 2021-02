Agent krijgt één jaar cel met uitstel voor dood Mawda

De politieagent Victor J.G. is door de rechtbank in Bergen veroordeeld voor onopzettelijke doding, voor de dood van Mawda, het tweejarig meisje dat in mei 2018 tijdens een politie­achtervolging in de buurt van Bergen omkwam. Hij krijgt één jaar cel met uitstel. De chauffeur van de bestelwagen waar ze in zat, krijgt vier jaar effectieve celstraf.

De rechter acht de politieagent schuldig voor onopzettelijke doding. ‘Hij heeft een fout gemaakt, zonder twijfel, en die fout staat in directe verhouding tot de dood van het slachtoffer die anders nooit gestorven zou zijn’, zei de rechter. ‘Juridisch is dat onopzettelijke doding.’

De agent krijgt één jaar met uitstel en een boete van 400 euro. De rechter gaf aan dat hij rekening hield met het gevaarlijke wat de agent had gedaan en de verschrikkelijke gevolgen voor Mawda en haar geliefden, en met het gebrek aan juridische antecedenten en met zijn spijt. ‘Een opschorting kan niet, daarvoor zijn de feiten te erg’, merkte de rechter op. ‘Alleen een gevangenisstraf en een boete zijn op hun plaats.’ De aanklager had één jaar cel met uitstel gevorderd.

Mawda, het tweejarige Koerdische meisje uit Irak, stierf in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op de E42, in de buurt van Maisières, door een kogel die was afgevuurd door agent Victor J.G. en die haar in het hoofd had geraakt. J.G. mikte vanuit de politiewagen op de banden, maar door een onverhoeds manoeuvre van de bestelwagen vertrok het schot naar boven en raakte het Mawda.

De rechter twijfelde niet aan het verhaal van de agent. ‘Hij (de agent, red.) heeft van in het begin uitgelegd dat hij ‘crevaison lente’, ‘een langzaam leeglopende band’, wilde veroorzaken’, zei de rechter. ‘Hij heeft gezegd dat zijn kogel in de kamer zat, maar dat hij nog niet had beslist om te schieten. Het schot is vertrokken nadat de bestelwagen een bruusk manoeuvre maakte naar links. Hij heeft hetzelfde gezegd op de reconstructie. Zijn verklaringen zijn constant, hij heeft niet proberen weg te moffelen, wat sommigen ook zeggen. Zijn versie is waarachtig en wordt gesteund door de elementen in het dossier.’

Begeleider busje vrijgesproken

Ahmed Rasol D., de vermoedelijke mensensmokkelaar die in de bestelwagen zat, werd vrijgesproken. Volgens de aanklager was hij de man die aan de passagiers had gevraagd om de kinderen tijdens de achtervolging voor het raam te plaatsen. Het was ook hij die volgens de aanklager allerlei zaken uit de auto gooide om de politieachtervolging te doen stoppen.

Hij zei tegen de chauffeur ‘dat hij niet mocht stoppen’. Maar volgens de rechter was de verklaring van één anonieme getuige die dat verklaarde te weinig. De aanklager had zeven jaar cel gevraagd, maar hij werd vrijgesproken.

‘Geen schuldinzicht’ bij chauffeur

De vermoedelijke bestuurder en de man die aanzien wordt als mensensmokkelaar werden allebei beticht van ‘kwaadwillige obstructie van het verkeer met de dood tot gevolg en gewapende weerspannigheid tegenover agenten’. Volgens de rechtbank is het bewezen dat Jargew D. aan het stuur zat van de bestelwagen. ‘Zijn DNA zat op het op stuur en de pook. Er stond een flesje water met zijn vingerafdrukken vooraan. Hij is bovendien al eerder veroordeeld als chauffeur van een bende mensensmokkelaars.’ Hij is dus schuldig aan ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer met de dood tot gevolg en gewapende weerspannigheid tegenover agenten’. De aanklager had tien jaar cel gevorderd, maar de rechter veroordeelde hem tot vier jaar effectieve celstraf. ‘Wat hij deed had zware psychologische gevolgen voor de familie van Mawda en de agenten. Hij heeft alles gedaan om te ontsnappen aan de politie, en heeft geen schuldinzicht.’