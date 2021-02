Demir bouwt premie thuisbatterij af tegen 2025

Eigenaars van zonnepanelen mét een digitale teller die een thuisbatterij willen aankopen kunnen vanaf 1 april rekenen op een premie tot 300 euro per kilowattuur, 50 euro meer dan de bestaande premie. Let wel, vanaf volgend jaar bouwt ze die jaarlijks af tot nul in 2025.

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wijzigt de Vlaamse regering de premie voor een thuisbatterij vanaf 1 april 2021. Het bedrag zal afhangen van de capaciteit van de batterij en zal jaar na jaar dalen, volgens de minister om oversubsidiëring te vermijden en omdat batterijen snel goedkoper worden. ‘Door de snelle evolutie van de prijs van thuisbatterijen wordt de hoogte van de premie voor thuisbatterijen minstens één keer per jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast’, klinkt het nog.

Een digitale meter hebben blijft een voorwaarde voor de premie. Dat maakte de subsidie in het verleden alvast weinig populair. Gezien velen de installatie van de digitale meter zo lang mogelijk uitstellen, blijft er voor hen weinig over wanneer ze nadien toch naar de aankoop van een thuisbatterij neigen. Bovendien lijkt de minister de aankoop van een thuisbatterij te ontraden doorheen haar persbericht, waarin ze ook expliciet waarschuwt voor al te optimistische installateurs.

‘Wees kritisch’

‘Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog en is ze niet voor iedereen rendabel. Om zonnepanelen maximaal te laten renderen, kan men best eerst proberen het zelfverbruik te verhogen. Dat kan door het gebruik van grote huishoudtoestellen zoals een wasmachine, vaatwasser en droogkast zo veel mogelijk te gebruiken op de uren dat de zonnepanelen stroom opwekken’, staat te lezen in het persbericht. ‘Als iemand over een elektrische (warmtepomp)boiler of een elektrisch voertuig beschikt, kan die dat uiteraard ook het beste afstemmen op uw zonnepanelen. In vele gevallen loont het om dat proces te automatiseren via een energiemanagementsysteem (EMS).’

Verder waarschuwt de minister voor te aantrekkelijke aanbiedingen : ‘Momenteel varieert de gemiddelde terugverdientijd afhankelijk van de situatie tussen de 10 à 14 jaar. Ik raad toekomstige investeerders zeer kritisch de offertes te bekijken, sommige installateurs durven onrealistische rendementsverwachtingen voor zonnepaneelinstallaties en batterijen naar voor te schuiven. De consument moet zich goed kunnen informeren, ik roep alle installateurs aan open, transparant en correct hun potentiële klanten in te lichten.’

Bedragen dalen snel

In 2021 bedraagt de premie maximaal 2.550 euro, namelijk 300 euro/kWh voor de eerste 6 kilowattuur (kWh) en bijkomend 250 euro/kWh van 6 tot 9 kWh. De premie kan ook nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskosten. In 2022 krijg je nog 225 euro/kWh voor de eerste 4 kWH, 187,5 euro/kWh voor de volgende 2 en 150 euro/kWh voor de laatste 3, tot 9 kWh. Er geldt dat jaar een maximum van 1.725 euro. Het volgende jaar, in 2023, bedraagt dat maximum nog 1.150 euro: 150 euro/kWh voor de eerste 4, 125 euro/kWh voor de volgende 2 en ten slotte 100 euro/kWh voor de laatste 3 kWh. Het laatste jaar kan je nog rekenen op respectievelijk 75 euro/kWh, 62,5 euro/kWh en 50 euro/kWh, goed voor een maximumbedrag van 575. De subsidie eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen.

De volledige premieaanvraag moet binnen zes maanden na de laatste factuurdatum ingediend worden. De datum van indienen van een volledig premiedossier bepaalt onder welke premievoorwaarden uw aanvraag valt. Andere voorwaarden zijn dat het batterijsysteem is gekeurd volgens de AREI-normen en aangemeld is bij de netbeheerder, en een injectielimiet van maximaal 60% naar het net is opgelegd. Naast zonnepanelen komen ook kleinschalige windmolens, micro-warmtekrachtkoppelingen en andere decentrale elektriciteitsproductiesystemen in aanmerking.

Meer informatie over de premievoorwaarden en hoe u de premie kunt aanvragen vindt u op www.energiesparen.be/thuisbatterij, de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Daar kan je binnenkort ook de premie berekenen en de terugverdientijd van een thuisbatterij simuleren.