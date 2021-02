De Vlaamse landbouw is verantwoordelijk voor 9,6 procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Als we de klimaatdoelstellingen in 2030 willen halen, moet dat dringend veranderen. In bovenstaande video vertelt onze chef binnenland Inge Ghijs waarom de uitstoot van de landbouw dringend moet dalen.

De Vlaamse woningen behoren tot de grootste, oudste en meest energieverslindende van Europa. Als we de klimaatdoelstellingen in 2030 willen halen, moet dat dringend veranderen. In onderstaande video vertelt binnenlandredacteur Jef Poppelmonde waarom iedereen zo snel mogelijk moet beginnen met renoveren.