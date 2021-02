Valse ‘it-girl’ Anna Sorokin mag gevangenis verlaten

De Duits-Russische Anna Sorokin (30) deed zich in New York jarenlang voor als Anna Delvey, een rijke miljonairsdochter. Ze werd in 2019 veroordeeld tot vier tot twaalf jaar gevangenis wegens fraude, maar werd donderdag al vrijgelaten, schrijven Amerikaanse media.

Sorokin liet jarenlang uitschijnen dat ze 60 miljoen euro waard was en kon 257.000 dollar aftroggelen of stelen van anderen. De lengte van haar gevangenisstraf hing af van haar gedrag, en in oktober betuigde ze spijt tijdens een hoorzitting over haar vervroegde vrijlating. ‘Ik schaam me voor wat ik heb gedaan en het spijt me’, zei ze volgens The New York Post. ‘Ik snap nu dat ik veel mensen heb gekwetst terwijl ik dacht dat ik niets fout deed.’

Volgens de dienst immigratie was de Duits-Russische ook illegaal in het land. De dienst wil haar dan ook terugsturen naar Duitsland, zodra ze haar straf heeft uitgezeten. Sorokin zat voor haar veroordeling al 500 dagen in de gevangenis.

Volgens de rechter werd ze ‘verblind door de glitter van New York City’. ‘Ze wou alles, maar had geen geld om het te kopen. Het enige wat ze deed, was mensen oplichten’, zei de rechter Diane Kiesel bij haar veroordeling in 2019.

Volgens de aanklagers kon Sorokin een lening van 100.000 dollar bij de bank bekomen omdat ze vervalste documenten voorlegde. Ze zei dat ze het geld zou gebruiken om een private kunstclub te openen in Manhattan, maar gebruikte 30.000 dollar om openstaande rekeningen te betalen in het Howard hotel, waar ze woonde. Ze gebruikte ook valse cheques.

Serie

Shonda Rhimes zal het verhaal Van Sorokin verfilmen voor Netflix. De rechter nam het Sorokin in 2019 al kwalijk dat ze ‘zich vooral zorgen maakte over wie haar rol zou vertolken in de serie, en geen spijt toonde’. Netflix betaalde Sorokin 320.000 dollar voor haar verhaal, dat ze gebruikte om openstaande boetes te betalen.