In Melbourne is wegens een opstoot van de coronaepidemie een lockdown afgekondigd die om 24 uur plaatselijke tijd inging. Daardoor moest het publiek ook de Rod Laver Arena verlaten, waar op dat moment Novak Djokovic en Taylor Fritz nog bezig waren aan hun partij in de derde ronde van de Australian open.

Novak Djokovic had de eerste twee sets gewonnen, maar raakte in het duel geblesseerd en verloor de derde set. De wedstrijd liep dus uit en in de loop van de vierde set - waar Fritz het voortouw nam - kregen de toeschouwers het bevel de uitgang op te zoeken. Djokovic en Fritz zochten even de kleedkamer op en de fans verlieten verweesd het stadion. Sommige toeschouwers weigerden aanvankelijk om te vertrekken.

Het contrast tussen het gevulde stadion in de derde en de lege arena in de vierde set was pijnlijk. De fans misten zo de bloedstollende ontknoping waarin een strompelende Djokovic alsnog het laken naar zich toe trok in de vijfde set. Het werd uiteindelijk 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2.

Om door te stoten naar de kwartfinales, moet het eerste reekshoofd voorbij de Canadees Milos Raonic (ATP 14). Die wipte de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 55). De 33-jarige Djokovic mikt op een negende eindzege in Melbourne. Hij won er al in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 en 2020.

Vanaf zaterdag is er geen publiek meer welkom op de Australian Open. Tot en met vrijdag mochten er op het park dagelijks 30.000 mensen naar binnen. Dat is ongeveer een derde van het gebruikelijke aantal toeschouwers dat de wedstrijden bezoekt. Normaal bezoeken in de twee weken dat het toernooi duurt zo’n 800.000 mensen het tornooi.