Sportpaleis: ‘Verwacht geen internationale artiesten in 2021’

Jan Van Esbroeck, ceo van het Sportpaleis, heeft de hoop op internationale sterren in zijn arena opgeborgen tot 2022. Dat bleek tijdens het laatste panel van ‘(Don’t) Mind the Future’, een reeks gesprekken over de toekomst van de Belgische muzieksector.

‘We gaan dit jaar volgens mij geen enkele buitenlandse artiest meer in het Sportpaleis zien’, zei Van Esbroeck. ‘Zelfs als men op 1 juli zou zeggen dat de sector opnieuw open mag. We mogen niet vergeten dat de programmering voor grote arena’s vaak 9 tot 12 maanden voorbereiding vergt. Bovendien gaan artiesten die het Sportpaleis kunnen vullen, niet voor ons alleen in hun tourbus kruipen: daarvoor moet de rest van Europa ook open zijn. En dat ziet er momenteel niet goed uit.’

Met onder anderen Iron Maiden (27/6), Dua Lipa (1/10) en Bon Iver (4/11) prijken nog flink wat internationale artiesten op de Sportpaleiskalender. Céline Dion staat zelfs nog gepland op 30 en 31 maart. ‘Zolang die geprogrammeerd staan, weet je maar nooit’, verduidelijkt Van Esbroeck via de telefoon. ‘Mijn uitspraak was geen officiële aankondiging, maar een veruitwendiging van mijn buikgevoel.’

‘2021 is niet het overgangsjaar aan het worden waarop we misschien gehoopt hadden, maar gewoon nog een te vermijden tourjaar. Daarom moeten we ook niet naïef zijn. Dat de show van Céline Dion niet zal kunnen plaatsvinden, snapt iedereen. Waarom het nog wachten is op de communicatie daarover? Die hangt voor een groot deel af van de entourage van de artiest. Soms kan dat te maken hebben met verzekeringskwesties die eerst moeten worden uitgeklaard.’

Lokaal talent

Toch zei Van Esbroeck eerder dit jaar al dat hij hoopt om de deuren van het Sportpaleis in september of oktober te kunnen openen. ‘Daar staan we nog steeds achter, maar het zal waarschijnlijk met lokaal talent zijn’, zegt hij. ‘Daar liggen ook mooie kansen in verscholen.’

Ook de politiek stak de neus aan het venster tijdens het laatste (Don’t) Mind the Future-panel. Ministers Jan Jambon (Cultuur, N-VA) en Hilde Crevits (Economie, CD&V) beloofden verdere relancemaatregelen en steun voor de sector. Ook een hervorming van het kunstenaarsstatuut werd op tafel gelegd.

Van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) werd dan weer een tip van de sluier verwacht over de exitstrategie. Hij dekte die kans op perspectief snel weer toe. ‘Onze eerste opdracht is de vaccinatiecampagne verder uitrollen. Daarna willen we het leven stap voor stap heropenen. Maar ik wil daar op dit moment geen timing op plakken, noch zeggen hoe die stappen eruit zullen zien. Ik erken liever dat er onzekerheid bestaat dan dat ik valse zekerheden geef.’