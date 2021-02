Geen rush op skivakanties met Pasen: ‘Mensen wachten af’

Zeker tot 1 april is een sneeuw- of zonvakantie naar het buitenland verboden. Want: niet-essentieel. Het lijkt er voorlopig niet op dat Belgen massaal hun laatste ski-joker op de paasvakantie inzetten. ‘Mensen boeken maar heel last minute.’

Nu het Overlegcomité vorige vrijdag het verbod op niet-essentiële reizen verlengd heeft tot 1 april, zit het skiseizoen er bijna op. Bijna, want er zijn wel degelijk skigebieden die hoog genoeg liggen om twee weken skipret in de paasvakantie aan te bieden.

‘Er is veel sneeuw gevallen dit seizoen, dus de condities zijn goed’, zegt Martine Langerak, woordvoerster van Sunweb. ‘De kans is hierdoor groot dat skigebieden ook in april goede condities hebben en een lang seizoen hebben. De verwachting is dat skigebieden in Zwitserland, Oostenrijk, Italië, waar net weer enkele gebieden open zijn gegaan, in april open zullen blijven.’

Onzekerheid

Toch resten er veel vraagtekens. Eerst en vooral is het onzeker of niet-essentiële reizen in de paasvakantie weer zullen toegestaan zijn. En mocht dat al het geval zijn, is er nog de vraag wat kan en wat niet. Ja, in Italië gaan maandag enkele gebieden open. Maar in Tirol geldt sinds maandag een reiswaarschuwing, aan inwoners uit Oostenrijk wordt afgeraden om ernaartoe te gaan, omdat de Zuid-Afrikaanse mutatie er aan een opmars bezig is. België staat ook nog steeds niet op de Oostenrijkse ‘veilige landen’-lijst, wat betekent dat een negatieve test én tien dagen quarantaine verplicht zijn bij aankomst. Geen fijne (ski)vakantie dus. Ook zonvakanties blijven trouwens moeilijk. Veel landen voerden een verplichte, recente PCR-test en/of quarantaine bij aankomst in.

Al die onzekerheid maakt dat mensen hun skivakantie niet massaal omboeken van de krokus- naar de paasvakantie. ‘We zien momenteel geen stijging in omboekingen naar de paasvakantie’, zegt Langerak. ‘Dit gebeurde eerder in het seizoen wel toen de kans groter was dat er in maart of april geskied kon worden.’ Bij reisorganisator Tui valt hetzelfde geluid te horen: ‘Mensen zijn aan het afwachten wat er mogelijk is’, merkt woordvoerster Sarah Saucin op. ‘Momenteel is daarover nog heel weinig duidelijkheid. Boekingen vinden heel last minute plaats. Al lopen voor de zomer, vooral augustus en september, wél boekingen binnen.’ Vaccinoptimisme doet reizigers dus lonken naar het einde van de zomer.

Het volgende Overlegcomité vindt plaats op 27 februari. De vraag is maar of er dan al meer informatie over de paasvakantie, die start op 3 april, zal zijn.