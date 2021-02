Videovergaderingen: het blijft na bijna een jaar corona nog altijd een moeilijke opgave. Enkele dagen nadat een Texaanse advocaat in de rechtszaal te zien was met een filter van een kat over z’n gezicht, stond gisteren een lid van het Amerikaanse congres ondersteboven. Tot hilariteit van de aanwezige leden van het Huis van het Afgevaardigden: ‘Hij is tenminste geen kat!’