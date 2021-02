Havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan samen

Na jarenlange gesprekken is er een akkoord over het samengaan van de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat melden de stadsbesturen van Antwerpen en Brugge.

Meer details over het akkoord worden pas later op de dag vrijgegeven. Antwerpen is nu al de op één na grootste haven van Europa, en dat blijft na de fusie ook zo. Samen zullen ze zo’n 278 miljoen ton aan goederen verzetten.

De toenaderingspogingen lopen al jaren. Sinds begin 2018 onderzoeken de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge de haalbaarheid en wenselijkheid van een ‘intensievere samenwerking’ tussen de twee zeehavens. Op basis van een analyserapport door het consultantkantoor Deloitte en Laga vonden de twee havens eind 2019 de tijd rijp voor de start van echte fusiegesprekken. Die zijn nu dus afgerond.

Zeebrugge is een belangrijke roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven. Zeebrugge focust zich voorts op de overslag van conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in het minst op de behandeling van nieuwe wagens en ‘high & heavy’-ladingen. De haven van Antwerpen is de tweede grootste van Europa, en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa.

Samen willen de havens beter inspelen op nieuwe domeinen, zoals innovatie, digitalisering en groene energie.