ING België legt forse stroppenpot aan

ING België heeft zijn stroppenpot om kredietverliezen op te vangen met 589 miljoen euro verhoogd. De bank verwacht dat de zwakkere economie ook dit jaar op de bedrijven zal wegen.

ING België boekte in 2020 een resultaat voor belastingen van 269 miljoen euro of minder dan een derde dan de 809 miljoen van een jaar eerder. De grote schuldige is de pandemie die ING België aanzette om een flinke stroppenpot aan te leggen. Het gaat om 589 miljoen. Dat betekent dat ING België, de derde grootste bedrijvenbank in België, een grotere stroppenpot heeft aangelegd dan BNP Paribas Fortis, de grootste bedrijvenbank in België.

ING zegt ook dat het duizenden gezinnen en bedrijven uitstel van betaling heeft gegeven voor een onderliggend kredietvolume van bijna 8 miljard en dit op een totale kredietportefeuille van 103 miljard.

De totale inkomsten van ING Bank België daalden met 103 miljoen of met 3 procent als gevolg van een lagere rentewinst. De bank haalde wel meer inkomsten uit commissies, bijvoorbeeld door verkoop van beleggingsfondsen.

De bank had anderzijds ook uitzonderlijke kosten in verband met ‘transformatieprogramma’s’. ING moest ook meer investeren in het voorkomen van witwaspraktijken. Daardoor stegen de kosten. ING is van plan ook dit jaar weer fors in zijn Belgisch kantorennet te snijden. Er zouden nog eens 62 kantoren verdwijnen.

ING Groep maakte eveneens resultaten bekend. De jaarwinst halveerde tot 2,5 miljard euro. De beurs reageert enthousiast omdat de markt hoopt dat inzake stroppenpot ING het ergste achter de rug heeft.