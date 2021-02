Fransen mogen straks ook achter hun computer eten

Boterhammetjes, een soep of een salade naar binnen proppen achter de computer op kantoor – geef toe: het heeft iets troosteloos. De meeste kantoorwerkers bezondigen zich er echter wel eens aan. Soms moet het gewoon snel gaan, weet u wel.

Alleen, bij onze zuiderburen kennen ze die gewoonte niet. Volgens de wet mogen Franse bedrijven hun personeel niet toestaan om hun lunch te nemen in ruimten waar gewerkt wordt. Maar ook deze wet sneuvelt door corona. Frankrijk zal ze een dezer dagen aanpassen, kondigde minister van Arbeid Élisabeth Borne onlangs aan na een gesprek met de sociale partners. Het is de minister namelijk duidelijk geworden dat al die verplaatsingen tussen werkruimten en kantines of restaurants het risico op extra besmettingen fors verhoogt. Gezellig samen lunchen was er bovendien toch al een tijdje niet meer bij. De meeste kantines in Frankrijk zijn gesloten, net als de bars en de restaurants. Het ­enige probleem? Achter uw computer eten is niet gezond: u wordt er dikker van, waarschuwen de Franse vrouwenbladen.