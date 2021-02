De kappers heropenen zaterdag de deuren, en die maatregel zal voor zowat een miljoen bijkomende nauwe contacten per week zorgen. Daarvoor waarschuwt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. ‘Daardoor spelen mondmaskers een belangrijke rol’.

Dat zegt Van Gucht bij toelichting van de dagelijkse coronacijfers. ‘We mogen niet vergeten dat het virus nog steeds intens circuleert, met meer dan 2.000 vastgestelde besmettingen per dag’, brengt hij in herinnering. ‘Het gebruik van maskers is dan ook essentieel om te vermijden dat de epidemie weer zou oplaaien’.

Klanten moeten verplicht hun eigen masker tijdens het volledige bezoek ophouden. Voor kappers is het dragen van een chirurgisch masker verplicht. Tussen het verwelkomen van twee klanten door is ontsmetting verplicht, en er moet voldoende ventilatie zijn.

Het crisiscentrum herhaalt dat het goed dragen van een masker belangrijker is dan het precieze type masker. Een zogenaamd FFP2-masker is alleen nodig voor medisch personeel, bij anderen is het risico op slecht gebruik zo groot dat ze in de praktijk minder goed werken dan de gewone maskers. Nekwarmers, bandana’s en maskers met een ventiel zijn wel niet meer toegelaten.

Minder besmettingen

De meest recente cijfers tonen in het hele land een daling van het aantal nieuwe besmettingen aan. De enige uitzondering is de provincie Namen, waar er 18 procent meer gevallen zijn vastgesteld dan een week eerder. Er is sprake van gemiddeld nog 2.054 positieve gevallen per dag, een afname van 13 procent op weekbasis.

De daling is merkbaar bij alle leeftijdsgroepen, maar is het meest uitgesproken bij de ouderen. Bij de 80- en 90-plussers bedraagt de afname respectievelijk 25 en 35 procent op weekbasis.

Sciensano vermoedt dat het bij zowat één op de drie besmettingen gaat om de Britse variant. De Zuid-Afrikaanse mutatie zou voor zowat 5 procent van de nieuwe gevallen verantwoordelijk zijn.

Effect vaccinaties

Volgens Sciensano zal het nog enkele weken duren voordat de gevolgen van de start van de vaccinatiacampagne ook in de cijfers merkbaar zijn. Er zijn nog te weinig mensen die al een tweede dosis hebben toegediend kregen. In sommige woonzorgcentra is de vaccinatie ook nog niet begonnen, door een clusteruitbraak net voor de geplande start van de vaccinaties.