Ouders Mawda krijgen permanente verblijfsvergunning

Staatssecretaris voor Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft in december een permanente verblijfsvergunning laten toekennen aan de ouders van het neergeschoten meisje Mawda. ‘Die ouders hebben keuzes gemaakt die ik ook moeilijk kan begrijpen, maar we moeten beseffen dat hier een kind begraven ligt’, zegt Mahdi. Later vandaag doet de correctionele rechtbank een uitspraak in het proces over het overlijden van het meisje.

De staatssecretaris bevestigde het toekennen van de verblijfsvergunning in een gesprek met De Ochtend op Radio 1. Tot dusver hadden de ouders van het meisje een tijdelijke vergunning, om in ons land het proces over de dood van hun dochter te kunnen volgen.

Het Iraaks-Koerdische meisje werd in de nacht van 16 op 17 mei 2018 gedood door een politiekogel, tijdens een achtervolging tussen de politie en een busje met migranten die het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken.

De correctionele rechtbank in Bergen, in de provincie Henegouwen, zal zich vrijdag om 13 uur uitspreken in het proces, waarbij een Belgische agent en twee Irakezen terechtstaan. De agent staat terecht voor het afvuren van het dodelijke schot, de Irakezen voor mensensmokkel.

De Luikse strafrechter onderzoekt het aspect met betrekking tot de aanklachten van mensenhandel. Dit dossier belandde in Luik omdat een garagehouder uit Sclessin de gebruikte voertuigen had geleverd. Het illegale immigratienetwerk zou zijn oorsprong hebben in Frankrijk, nabij Duinkerke, maar de mensensmokkelaars worden ervan verdacht de migranten langs Belgische snelwegen in hun voertuigen te hebben laten instappen.