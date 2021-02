Inflatie Venezuela gestegen tot 3.000 procent in 2020

De inflatie is vorig jaar in Venezuela gestegen tot 2.959,8 procent. Dat blijkt uit cijfer van de centrale bank (BCV).

Het percentage dat de BCV, die trouw is aan president Nicolas Maduro, naar voren schuift ligt nog lager dan de schattingen van het parlement, dat gedomineerd is door de oppositie. Die verspreidt sinds 2017 haar eigen inflatiecijfers. Het parlement meldde eind 2020 dat de inflatie tussen januari en november 3.045,92 procent bedroeg.

Volgens de centrale bank stegen de prijzen in januari met 46,6 procent, een daling tegenover december (+77,5 procent).

Venezuela, het land met de hoogste inflatie ter wereld, verkeert al jaren in een diepe economische en politieke crisis en bevindt zich al zeven jaar in een recessie. Eind 2019 bedroeg de inflatie volgens de BCV 9.585,5 procent. De waarde van lokale munt, de bolivar, is sterk gedaald en de dollar kent een opmars in het land.