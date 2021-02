Loononderhandelingen verlopen stroef: vakbonden voeren actie in de bedrijven

Het loonoverleg tussen bonden en werkgevers verloopt meer dan stroef. Om zijn eisen kracht bij te zetten, organiseert het vakbondsfront vrijdag acties in de bedrijven.

De sociale partners onderhandelen momenteel over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar. Maar dat overleg verloopt uiterst moeizaam.

De vakbonden zien een loonsverhoging van maar 0,4 procent niet zitten. Ze willen een indicatieve loonnorm, waarbij sectoren die het goed doen, wat extra kunnen geven. Ze willen ook dat het overleg over hogere uitkeringen vaart krijgt, en los wordt onderhandeld van het loonoverleg.

De werkgevers schermen dan weer met de concurrentiekracht, en wijzen erop dat door de coronacrisis heel wat bedrijven in een penibele toestand verkeren.

Daarom voeren de vakbonden vandaag/vrijdag actie in de sectoren en bedrijven. Bedoeling is werknemers te informeren, via werkonderbrekingen, personeelsvergaderingen of pamfletten. Een grote stakingsgolf is niet aan de orde.

Er zijn ook manifestaties gepland. Zo gaat het ABVV een symbolische actie organiseren aan het Brusselse Centraal Station. Dat zal coronaproof gebeuren, verzekert de vakbond. De ABVV-top, met voorzitter Thierry Bodson en algemeen secretaris Miranda Ulens, zal daar aanwezig zijn.