Australian Open: Mertens en Sabalenka naar achtste finales dubbelspel na forfait Brady en Barty

Elise Mertens heeft zich vrijdag samen met Aryna Sabalenka voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op de Australian Open. Hun tegenstanders, de Australische Ashleigh Barty, nummer een van de wereld in het enkelspel, en de Amerikaanse Jennifer Brady moesten forfait geven.

Om een plaats in de kwartfinales treffen De Belgische Mertens en Wit-Russische Sabalenka ofwel de Duitse Laura Siegemund en de Russische Vera Zvonareva, ofwel het Oekraïense duo Kateryna Bondarenko en Nadiia Kichenok.

Sabalenka en Mertens, de nummers vijf en zes op de WTA-dubbelranking, vormen het tweede reekshoofd op het hardcourt in Melbourne. De twee dubbelen al een tijdje succesvol samen, met in 2019 onder meer winst in Indian Wells, Miami en de US Open. Op de Australian Open en Wimbledon schopten ze het al tot de kwartfinales, op Roland-Garros tot de halve finales.