Brexit: Londen en EU stellen actieplan op rond Noord-Ierland

Londen en Brussel hebben tijdens een crisisoverleg een actieplan opgesteld om de problemen rond het Noord-Ierse protocol aan te pakken. Beide partijen komen binnen twee weken opnieuw samen.

De Britse minister Michael Gove en vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Secovic zeggen in een mededeling dat ze akkoord zijn gegaan om hun engagement voor het Goedevrijdagakkoord te herbevestigen, te zullen spreken met bedrijven in Noord-Ierland en samen te zullen werken om alle problemen aan de Ierse grens aan te pakken. Ze komen ten laatste op 24 februari weer bijeen.

Beide politici gaven aan dat ze ‘een eerlijke maar constructieve discussie’ hadden en dat ze ‘alles in het werk zullen stellen’ om de oplossingen uit te voeren die op 17 december werden overeengekomen.

Geste voor ‘woede’

De mededeling komt er nadat Sefcovic donderdag naar Londen reisde voor een gesprek met Gove over de spanningen tussen de EU en het VK sinds het vertrek van Londen uit de Europese vrije markt eind vorig jaar.

Om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden, stelden de EU en het VK het Ierse protocol op, dat deel uitmaakt van het akkoord over de Britse terugtrekking uit de Europese Unie. Beide partijen raakten het eens over een oplossing waarbij de regels in Noord-Ierland afgestemd zouden blijven op de Europese Unie en de controles zouden plaatsvinden tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Sinds de Commissie enkele weken geleden even van plan was om een noodprocedure te activeren die alsnog grenscontroles op de grens met Ierland zou mogelijk maken, zit er veel ruis op de lijn. Londen eist een geste voor ‘de woede’ die de noodprocedure in Noord-Ierland heeft losgemaakt en vraagt een verlenging van de soepelere overgangsregels. De Europese Commissie vindt dan weer dat Londen de speciale Brexit-afspraken over Noord-Ierland niet naar behoren toepast.