Jazzpianist Chick Corea overleden

Jazzpianist Chick Corea is dinsdag overleden, zo heeft zijn familie via zijn website bekendgemaakt. Een zeldzame vorm van kanker, die pas onlangs was ontdekt, is hem fataal geworden.

Corea, die 79 jaar werd, was samen met Herbie Hancock en Keith Jarrett een van de meest virtuoze en invloedrijke pianisten van zijn generatie. Hij speelde al op jonge leeftijd bij Miles Davis, op het legendarische album Bitches brew, het startpunt voor de jazzrock.

• Portretten schilderen met een piano

• Chick Corea Plays: verbluffend virtuoos

• Chick Corea Trilogy 2: dartel en fris als altijd

Corea richtte later Return to forever op, waarmee hij een van de grote pioniers van de fusion werd. Maar het is als pianist dat de Amerikaan de grootste indruk maakte. Zijn dartele spel vol zwierige latin-invloeden herken je uit de duizend. Zijn laatste concert in ons land, in november 2018 in Bozar, was een pareltje.