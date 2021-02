Anderlecht legt er vijf binnen tegen moedig Union en stoot door in de beker

Anderlecht is ontploft. Paars-wit gaat naar de kwartfinales van de beker na een 0-5 zege tegen Union. De 1B-club was nochtans lang niet slecht, maar plots kon RSCA wel vlot scoren. Uit voorzetten van Amuzu, uit assists van de backs en via aanwinst Abdoulay Diaby. De dreiging die al even in de lucht hing werd nu ook omgezet in doelpunten. Dat belooft voor later.

Anderlecht verdreef enkele demonen: paars-wit zette deze uitmatch namelijk naar zijn hand met drie perfect uitgetekende aanvallen: voorzetten van de flanken die efficiënt werden afgewerkt. Dat zijn toch extra wapens die straks kunnen worden ingezet.

De bekerclash begon wel pittig met Union dat vrijuit zijn kans ging en Anderlecht onder druk zette. Ze lieten paars-wit veel minder voetballen dan Genk en een misser van Murillo lag aan de basis van de eerste kans. Zijn pass werd onderschept, maar Undav vuurde voorlangs.

Vuurpijlen

We moeten de 1B-club sowieso een pluim geven. Ondanks de snerpende vrieskou waren ze erin geslaagd om hun grasmat bespeelbaar te maken. Het wordt toch plezant als deze traditieclub volgend seizoen terugkeert naar 1A. Het antieke stadion ademt geschiedenis uit en zo’n duel met Anderlecht blijft speciaal. Van achter de tribunes schoten enkele supporters een handvol vuurpijlen op het veld waardoor de match even stillag. De stewards gingen de snodaards met het licht van hun Iphones zoeken in de bosjes. Folklore.

Anderlecht moest werken om in de match te komen. Bruun Larsen probeerde zich op links wel door te zetten, maar dribbelde meer dan eens zichzelf. Tot nu toe kon de huurling van Hoffenheim de hoge verwachtingen nog niet inlossen. Gelukkig toonde RSCA zich aan de overkant wel dodelijk. Murillo stuurde Amuzu weg en diens voorzet werd door Nmecha tegen de netten geduwd. Een eerste kans en meteen bingo: dat gebeurde nog niet te vaak.

Zo was het spook van drie jaar geleden meteen wat verdreven. Toen verloor paars-wit in de beker nog met 0-3 van de buren. Zo’n afgang zou het dit keer alvast niet worden. Al moest RSCA wel wakker blijven. ‘Stop met klagen. Blijf bewegen. It’s fucking -6 degrees’, schreeuwde Kompany. Dat was nodig, want Union vloog er stevig in met fouten en bij balverlies van Lissens moest Teuma afgestopt worden. Op dat moment kon de match nog alle kanten uit, want thuisdoelman Morris liet het leer ook eens uit zijn handen glippen.

De 1B-club hield de pressing wel maar een uur vol. In het begin van de tweede helft draaide hun middenveld nog goed mee waardoor de vaardige El Hadj slechts één keer gevaarlijk kon zijn, maar toen brak Union. Ciske Amuzu zette nog eens hard voor en Nmecha devieerde het leer in de verste hoek. Anderlecht maakte veldgoals en bezit opeens een dodelijk duo. Françis Amuzu verdubbelde zijn aantal beslissende passes op één avond.

Zelfs een kopbalgoal

En het kon nog mooier. Mukairu en Diaby vielen in en gingen allebei aan het kanon staan. Bij een voorzet van linksback Mykhaylichenko knikte Paul Mukairu het leer stevig binnen. Het was nog maar de tweede kopbalgoal van het seizoen en dat na een voorzet van een back. Eentje uit het boekje. De score was ondertussen overdreven, maar Anderlecht zet toch stappen vooruit op het gebied van afwerking. Hun GPS vond de weg naar de goal. Abdoulay Diaby volgde dezelfde route, want hij knalde nog een penalty binnen en een pass van Murillo. Weer een assist van een back.

Zo worden de kwartfinales van de beker een zaak van acht eersteklassers. Lang geleden dat het overblijvende deelnemersveld zo sterk oogde. Toch willen we hier ook 1B-club Union prijzen dat zich niet verstopte. Helaas voor hen strafte Anderlecht dit keer wel alles af en werd het nog een pandoering. Als paars-wit deze lijn straks doortrekt in de competitie - met veldgoals en uitzeges - oogt de toekomst weer mooi.