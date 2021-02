Republikeinen houden vast aan Trumps onschuld

De democratische ‘impeachment managers’ proberen op hun laatste pleitdag nog voldoende republikeinen te overtuigen van Trumps aandeel in de bestorming van het Capitool. Ondanks onthutsende videobeelden en vele argumenten lijkt dat niet te lukken.

Om voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump te kunnen ‘impeachen’, moet twee derde van de senatoren voor een veroordeling stemmen. Om die meerderheid te halen moeten minstens 17 republikeinse senatoren van gedacht veranderen. Dat is wat de ‘impeachment managers’ of senatoren-aanklagers woensdag en donderdag proberen te bereiken. Op vrijdag komt de verdediging van Trump aan de beurt.

De aanklagers toonden bijvoorbeeld aangrijpende beelden en getuigenissen van de bestorming van het Capitool en de gewelddadige aanvallen op agenten. Ze deden hun best om aan te tonen dat de retoriek van Trump bedoeld was om onrust te stoken over de verkiezingsresultaten en aan te zetten tot geweld. De huidige president Joe Biden antwoordde reporters kort op donderdag dat het democratische betoog ‘sommigen weleens van gedachten zou kunnen doen veranderen’.

Een aantal republikeinse senatoren liet in verschillende Amerikaanse media al weten dat dat bij hen niet het geval was. Ze geloven ook niet dat voldoende republikeinen zich zullen laten overtuigen. Ook Trump is er gerust in, volgens verdedigingsadvocaat David Schoen. De videobeelden die de democratische aanklagers lieten zien noemt hij ‘uit hun context gerukt’ en ‘gepresenteerd als entertainment package.’ Zelf voorspelt hij dat de VS ‘geëmotioneerd’ zullen reageren op wat het verdedigingsteam ten berde zal brengen vrijdag. Hij verwacht niet meer dan een dag nodig te hebben om Trump vrij te pleiten.