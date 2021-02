Firma’s Sihame El Kaouakibi factureerden 103.000 euro

De vennootschappen van Sihame El Kaouakibi factureerden samen 103.000 euro voor haar eigen campagne en de campagnes van andere liberale kopstukken in de Antwerpse kieskring (zowel Vlaams als federaal). Dat maakte Open VLD donderdagavond bekend.

Eerder deze week kwam het bericht dat een vennootschap van de politica vooraf 50.000 euro had gekregen om haar campagne in 2019 te financieren. Zo kon ze zelf haar accenten leggen. Het geld zou nadien als verkiezingsuitgaven zijn geboekt. De ergernis in de partij was groot.

Het plaatje oogt een flink stuk ingewikkelder, al is er volgens de partij alvast juridisch niets aan de hand. Een eerste factuur van 20.000 euro ‘betrof typische campagne-uitgaven voor onder meer sociale media-advertenties en briefwisseling, alsook een aantal kosten die wettelijk niet aangifteplichtig waren’. De aangifteplichtige uitgaven werden aangegeven in de persoonlijke aangifte van El Kaouakibi. Daarbovenop komt een factuur van 33.000 euro. Het betreft de kosten van een persoonlijke medewerker. Bij het invullen van de aangifte werd geoordeeld dat deze uitgave niet aangifteplichtig was.

Tot slot factureerde het communicatiebedrijf van El Kaouakibi ‘zowat 50.000 euro’. Daartegenover stonden ‘reële campagne-communicatieprestaties (zoals productie van socialemedia­filmpjes en promotie ervan) voor meerdere kandidaten op de Antwerpse Kamer- en Vlaamse kandidatenlijsten.’ De factuur werd aangegeven in de aangiftes van de diverse kandidaten die aan ­deze campagnes deelnamen.