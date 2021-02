Racepiloot Fernando Alonso betrokken bij ongeluk tijdens fietstocht

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso (39) is betrokken geraakt in een ongeluk terwijl hij in Zwitserland een fietstocht maakte. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de Spanjaard er aan toe is.

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport werd Alonso tijdens een fietstocht in de buurt van het Zwitserse Lugano aangereden door een auto. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht en de eerste röntgenonderzoeken wijzen op meerdere mogelijke breuken.

Volgens zijn team, Team Alpine, is hij bij bewustzijn en ‘voelt hij zich goed’. Wat het ongeluk betekent voor de comeback in de Formule 1 die Alonso volgend jaar, na twee jaar afwezigheid, plant, is nog niet duidelijk.