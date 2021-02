Het Brusselse gerecht heeft drie mannen opgepakt die een man zouden ontvoerd en mishandeld hebben. Het slachtoffer werd gevonden naast de snelweg, in de buurt van de Franse stad Rijsel. De feiten zouden verband houden met een afrekening in het drugsmilieu.

Een Belgische dertiger belandde op 1 februari zwaar verminkt in de berm van de A22-snelweg ter hoogte van Marcq-en-Baroeul in Frankrijk. Het Brusselse parket onderzoekt de zaak. Drie verdachten - Belgen, volgens de Franse politie - zijn opgepakt. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het slachtoffer was aan handen en voeten gebonden en zijn handen waren zwaar verminkt, wat doet vermoeden dat de man gefolterd werd. Vermoedelijk werd de man vanop een hoger gelegen plaats of vanuit een wagen in de berm gegooid. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht terwijl het parket van het Franse Rijsel een onderzoek opende voor ontvoering, gijzeling en poging tot doodslag.

Pas enkele dagen later kon het slachtoffer ook verhoord worden door de Franse Police Judiciaire. Kort nadien besloot het Rijselse parket het onderzoek in handen te geven van het Brusselse parket, aangezien de feiten in België zouden plaatsgevonden hebben en de verdachten de Belgische nationaliteit hebben.