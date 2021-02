Broer Elon Musk casht voor 25 miljoen bij Tesla

Kimbal Musk, bestuurslid bij Tesla en de jongere broer van miljardair Elon Musk, heeft op 9 februari een pakket van 30.000 aandelen in de producent van elektrische auto’s verkocht.

Tegen een gemiddelde prijs van 852,12 dollar leverde hem dat een appeltje voor de dorst van liefst 25,6 miljoen dollar op. Dat bleek uit documenten van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Dat roept bij veel Tesla-beleggers de vraag op of Kimbal op een hoogtepunt wou cashen. Want ook Tesla-bestuurslid Antonio Gracias verkocht 150.747 aandelen, al ­compenseerde hij dat wel door ­ongeveer evenveel call options te kopen op het Tesla-aandeel.

Volgens Bloomberg stegen de Tesla-aandelen vorig jaar met 743 procent. Begin dit jaar kwam daar nog 14 procent bij. Donderdag zakte de waarde van de aandelen tot 804,82 dollar.

De 48-jarige Kimbal Musk zit ook in de raad van bestuur van ruimtevaartbedrijf Space X, een ­ander bekend project van grote broer. Tegelijk is hij ceo en medeoprichter van The Kitchen Restaurant Group én voorzitter van Big Green, een non-profitorganisatie die outdoor klaslokalen bouwt. Ondanks de recente verkoop heeft hij nog altijd bijna 600.000 Tesla-aandelen in bezit. Dat was donderdag op papier goed voor een resterende aandelenspaarpot van 483 miljoen dollar.