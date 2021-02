Charleroi kan vroege voorsprong niet verzilveren: AA Gent bekert verder

Zeventig minuten lang leek AA Gent op weg naar een bekeruitschakeling tegen Charleroi, maar toen Tissoudali en Odjidja van de bank kwamen, kantelde de match nog helemaal. Ineens ging het razendsnel van 0-1 naar 3-1. De Buffalo’s zitten in de kwartfinales van de Beker van België, bij Charleroi zullen ze zich voor het hoofd slaan dat ze AA Gent niet voor rust al het genadeschot gaven.

59 seconden stonden op het bord of AA Gent had al gedaan wat je absoluut niet mag doen tegen Charleroi: op achterstand komen. Nurio kreeg de bal met Fall in de rug, ontzette die dusdanig slecht dat de aanvaller alsnog aan de bal kwam en rustig kon afleggen aan de inlopende Nicholson: 0-1. De Buffalo’s koud gepakt bij diepvriestemperaturen. Een wakkere Twitteraar herinnerde de club er nog eens aan dat ze evenveel aan Charleroi betaald hebben voor deze Nurio als Club Brugge voor Noa Lang.

AA Gent trok ten aanval. Maar zonder nieuwkomer Tarik Tissoudali, tegen Eupen nog goed voor twee goals, grossierden de Buffalo’s in foute beslissingen. Ballen die naar de flank gingen terwijl er ruimte was om door te gaan centraal, te lang treuzelen met de bal voor doel gooien waardoor iedereen bij Charleroi weer in positie stond. Of net het omgekeerde: overhaast doorspelen terwijl er ruimte was om zelf te gaan.

Charleroi vergeet het af te maken

Zo werd de match er eentje symbolisch voor beide teams: de naïefste ploeg van het land tegen de meest cynische van het land. AA Gent kreeg de bal cadeau, maar elke keer de Zebra’s over de middenlijn kwamen werd het razend gevaarlijk. De Henegouwers sloegen het middenveld gewoon over, de Gentse verdedigers verloren hun duels of stonden te ver van hun man en luidden zo een kansenfestival voor de bezoekers in.

Nicholson trapte alleen voor Bolat op de doelman van AA Gent. Benavente werkte bij een vrije schietkans in de zestien te zwak af. Opnieuw Nicholson miste zijn schot compleet in de kleine backlijn. Fall verprutste zijn schot oog in oog met Bolat door het met de buitenkant te proberen. Er stonden nog niet eens 20 minuten op de klok, maar als elke grote kans een goal was geweest, had het 0-5 gestaan. Alleen leek het zo makkelijk te gaan voor de bezoekers dat ze slordig werden. Bij rust stond nog altijd slechts 0-1 op het bord.

Invallers doen match kantelen

Na rust leek de thuisploeg toch eindelijk eens in staat met al dat balbezit wat aan te vangen, al mochten ze ook blij zijn dat een doelpunt van Cristian Benavente afgekeurd werd voor twijfelachtig buitenspel. Halfweg de tweede helft leek het mirakel geschied. Dorian Dessoleil vergat Roman Yaremchuk in zijn rug. De Oekraïner kon vrij inkoppen, maar besloot pal op Charleroi-doelman Descamps.

Twintig minuten voor tijd haalde Vanhaezebrouck met Niklas Dorsch en vooral Vadis Odjidja en Tarik Tissoudali wat extra pk’s van de bank. Ineens kreeg Charleroi het wel moeilijk. Odjidja stak het vuur aan de lont met een gevaarlijk afstandsschot, bij een volgende scrimmage in de zestien bewees Yaremchuk zijn waarde. Hij hield het hoofd koel en prikte op assist van Tissoudali de 1-1 binnen. Amper tien minuten later stond AA Gent zowaar voor. Opnieuw Tissoudali vond Odjidja in de zestien, zijn schot werd via een Henegouws been in doel gedevieerd.

Het contrast met de eerste helft kon niet groter zijn. Ineens vonden de Buffalo’s wel verticaliteit en gevaar in hun acties. Odjidja kapte zich knap vrij, gaf slim mee en Mohammadi en die zag zijn voorzet in doel gedevieerd door Saido Berahino, invaller bij de Zebra’s. Het was de genadeslag die Charleroi voor rust geweigerd had uit te delen. AA Gent gaat naar de kwartfinales van de beker, de Zebra’s zullen een zuur gevoel overhouden aan deze match.