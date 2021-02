Meghan Markle wint zaak tegen Mail on Sunday

De Amerikaanse voormalige actrice Meghan Markle, echtgenote van de Britse prins Harry, heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Britse krant Mail on Sunday. Die had een brief bemachtigd en gepubliceerd die Meghan schreef aan haar vader.

‘De eisende partij kon redelijkerwijs verwachten dat de inhoud van de brief privé zou blijven’, oordeelde rechter Mark Warby. Hij gaf Meghan Markle (39), de echtgenote van de Britse prins Harry, over de hele lijn gelijk. Een bedrag van de schadevergoeding is niet genoemd, maar Markle had die wel degelijk geëist van Associated Newspapers, de uitgever van Mail Online, Daily Mail en Mail on Sunday.

Het was de Mail on Sunday die Markles brief aan haar vader Thomas Markle, van wie ze was vervreemd, bemachtigde en publiceerde. In de brief vraagt ze haar vader ermee op te houden in de media over hun slechte relatie te vertellen en te liegen.

Het paar leeft in Californië sinds het afstand genomen heeft van de Britse monarchie, onder meer doordat Markle leed onder de constante druk van de Britse tabloids. Eerder won prins Harry ook al een zaak tegen dezelfde uitgever.