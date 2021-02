Foto: if

CD&V vraagt aanpassingen aan het voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) om Vlaanderen op te delen in dertien regio’s.

Een Vlaanderen in dertien regio’s, met gemeenten die binnen die regio’s samenwerken, met meer bestuurskracht, minder structuren en mandaten in intercommunales, minder chaos. Dat is het idee van de regiovorming ...