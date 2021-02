Geen officiële koudegolf

Het was en is koud, maar niet koud genoeg voor een officiële koudegolf. Donderdag om 15.50 uur steeg het kwik in Ukkel tot 0,2 graden Celsius. Daarmee is een officiële koudegolf uit het zicht.

‘Het is nu definitief geen landelijke koudegolf’, tweette KMI-weerkundige David Dehenauw. Voor een koudegolf zijn in referentiepunt Ukkel vijf opeenvolgende vriesdagen nodig, met drie dagen temperaturen die ‘s nachts onder de -10 graden duiken. De eerste voorwaarde - vijf opeenvolgende vriesdagen - liep donderdag dus vast. Maandag was de eerste vorstdag.

De laatste landelijke koudegolf die ons land kende, dateert uit 2012 en duurde van 30 januari tot 12 februari.