Raadkamer over racistische Whatsappgroep uitgesteld

Dertig agenten van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen, moesten vandaag voor de raadkamer verschijnen wegens pesterijen en racisme. De zitting werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Vandaag moesten dertig agenten van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen (GEOV) voor de raadkamer verschijnen wegens racisme en pesterijen. Ze gebruikten een interne Whatsappgroep die bulkte van de gore praat.

De chatgroep werd opgericht in augustus 2014 en meer dan anderhalf jaar gebruikt om praktische zaken te regelen, zoals het wisselen van shifts. Maar vaker gingen de gesprekken een andere richting uit: ­leden deelden grove racistische en seksistische overtuigingen of toonden foto’s van gedetineerden die enthousiast werden becommentarieerd: ‘Precies wel een mottig exemplaar’ of ‘Nen echten terrorist’. Er werd ook opgeschept over geweld en pesterijen.

Nadat De Standaard drieënhalf jaar geleden had bericht over de chatgroep, diende de Liga voor de Mensenrechten een klacht met burgerlijke partijstelling in, waardoor een onderzoeksrechter werd aangesteld. Intussen is het gerechtelijk onderzoek afgerond. Donderdag moesten dertig leden van de dienst ­GEOV – meer dan een derde van het team – voor de raadkamer verschijnen.

Advocaten van verschillende partijen hebben een vraag voor bijkomend onderzoek ingediend, waardoor de zitting voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Dat bevestigde het Antwerpse parket dat de agenten voor de rechtbank wil brengen wegens geweld en pesterijen, vijftien GEOV-leden worden ook verdacht van inbreuken op de racismewet.

De dienst telt in totaal 77 manschappen, zowel leden van de lokale politie als leden van het veiligheidskorps van de federale overheidsdienst Justitie. Ongeveer de helft van de verdachten in dit dossier is in dienst van de politie, de andere helft bestaat uit leden van het veiligheidskorps.