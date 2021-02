Amper honderd dosissen per centrum: langverwachte opening van vaccinatiecentra begint op kleine schaal

Honderd dosissen. Dat is waar de vaccinatiecentra het in hun eerste week mee moeten stellen. Het eerste centrum start maandag, de rest volgt donderdag. ‘Niet om over naar huis te schrijven’, erkent de Vlaamse overheid. Maar de levering van nieuwe vaccins blijft nu eenmaal haperen. De honderd dosissen zullen terechtkomen bij huisartsen, thuisverpleegkundigen en tandartsen.

20 à 25 inentingen per uur in elke vaccinatielijn, vaak meerdere lijnen per vaccinatiecentrum. De voorbije weken verrichtten de lokale besturen een krachttoer om de 95 centra klaar te stomen. Overal in ...