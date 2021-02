Het lijkt wel een reuzenmandala in de sneeuw. De Finse amateurkunstenaar Janne Pyykkö kreeg 11 vrijwilligers zover dat ze samen met hem twee dagen lang met niets dan touwen en sneeuwschoenen zijn ontwerp in de sneeuw stapten. De hele tekening is 160 m breed, en vermoedelijk de grootste sneeuwtekening ooit in het land.