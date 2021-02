Amerika laat Tiktok voorlopig ongemoeid

Tiktok moest worden verkocht aan een Amerikaans bedrijf, of anders van de markt verdwijnen, had Donald Trump beslist. Zijn opvolger Joe Biden heeft andere zorgen aan zijn hoofd.

Het Witte Huis gaat de Amerikaanse maatregelen tegen Tiktok ‘herbekijken’, om te zien of ze wel gerechtvaardigd zijn, raakte woensdag bekend. Tiktok is zowel in de VS als in Europa de jongste twee jaar enorm populair geworden, vooral bij jongeren.

In augustus vorig jaar was het paniek bij de Amerikaanse Tiktokkers: die dreigden plots afgesneden te worden van hun publiek. Trump was er immers van overtuigd dat Tiktok door de Chinese overheid wordt misbruikt om Amerikanen te bespioneren en de publieke opinie te manipuleren. Al was hij, volgens sommigen, vooral boos omdat een aantal Tiktokkers een campagnemeeting hadden gesaboteerd door mensen op te roepen massaal gratis tickets te bestellen en vervolgens niet op te dagen. Trump gaf Tiktok 45 dagen de tijd om zichzelf te verkopen of op te krassen.

• De app die je hart sneller doet Tiktokken



Nadat gesprekken met Microsoft waren afgesprongen, dook een ander plan op: Bytedance, het Chinese bedrijf achter Tiktok, zou Tiktok moeten verkopen aan het Amerikaanse technologie­bedrijf Oracle in combinatie met supermarktketen Walmart. Oracle-topman Larry Ellison is goede maatjes met Trump.

Huawei

Maar China ging meteen dwars liggen: het dreigde de verkoop te blokkeren. Tegelijk startte Bytedance in de VS een aantal gerechtelijke procedures tegen de maatregelen van Trump, waarvan het er een aantal in eerste aanleg won. De bedoeling leek vooral te zijn om de boel te vertragen tot er een nieuwe president was. Opdracht geslaagd, zo blijkt nu. Sinds september ging de ene na de andere deadline voor Tiktok geruisloos voorbij.

Terwijl Trump er niet in slaagde om Tiktok te bannen, gebeurde het omgekeerde wel: in januari, na de belegering van het Capitool, werden video’s van Trump verwijderd van Tiktok.

Donald Trump heeft tijdens zijn herverkiezingscampagne gepleit voor confrontatie met China. Maar Biden heeft al zorgen genoeg: een pandemie, een economische puinhoop en een hopeloos verdeelde bevolking. Een handelsoorlog hoeft daar niet zo nodig bij.

Fans van Huawei-smartphones, daarentegen, moeten nog niet beginnen juichen. Trump dwong Amerikaanse bedrijven om Huawei te boycotten – eveneens vanwege vermeende spionage. Daardoor beschikken Huawei-smartphones niet meer over een volledige versie van Android. Biden maakt geen aanstalten om de handel met Huawei weer te versoepelen.