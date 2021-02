Enkele acteurs die in de reeks Buffy the Vampire Slayer speelden, beschuldigen bedenker Joss Whedon van ‘giftig’ en ‘ongepast gedrag’.

Actrice Charisma Carpenter, die Cordelia Chase speelde in de tienerreeks over vampiers, zegt op Twitter dat Whedon zijn macht misbruikte en een vijandige werkomgeving creëerde. Dat deed hij volgens haar ook op de set van de spin-off Angel. Ze voelt zich naar eigen zeggen nog altijd getraumatiseerd. Zo zou Whedon meerdere keren gedreigd hebben om haar te ontslaan en noemde ze haar dik toen ze zwanger was.

Carpenter krijgt steun van mede-acteurs Amber Benson en Michelle Trachtenberg. Volgens Benson, die Tara Macclay vertolkte, spreekt Carpenter de waarheid. ‘Er is destijds veel schade aangericht en meer dan twintig jaar later heeft nog altijd niet iedereen dat verwerkt.’

Trachtenberg beschuldigt Whedon op haar beurt van ‘ongepast gedrag’.

Sarah Michelle Gellar, die de hoofdrol van Buffy op zich nam, uit zelf geen beschuldigingen, maar ze distantieert zich wel van Whedon. ‘Ik ben trots dat mijn naam met Buffy Summers wordt geassocieerd, maar ik wil niet voor altijd met de naam Joss Whedon in verband worden gebracht.’

Tot slot zegt Gellar dat ze achter alle overlevenden van misbruik staat en dat ze trots is dat ze met hun verhaal naar buiten komen.

Whedon, die de reeks schreef en mee regisseerde, heeft nog niet gereageerd. De tienerreeks liep tussen 1997 en 2003 en was toen een groot succes. Whedon werkte ook aan tv-reeksen zoals Firefly en Agents of S.H.I.E.L.D. en films zoals The Avengers en Justice League.

Justice League-acteur Ray Fisher had Whedon eerder al van ‘onprofessioneel en onaanvaardbaar’ gedrag beschuldigd.