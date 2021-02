Instagram bant antivaxxer Bobby Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr., het neefje van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy, postte herhaaldelijk misleidende informatie over covid-19 op zijn Instagram-pagina. Het socialemediaplatform verwijderde daarop zijn account.

Instagram, eigendom van Facebook, maakte de beslissing om de account van Bobby Kennedy Jr. voorgoed te schrappen ‘omdat die herhaaldelijk foutieve, achterhaalde claims over het coronavirus of vaccins publiceerde’, kwam de Amerikaanse krant The Wall Street Journal donderdag te weten van een woordvoerster van Instagram.

Kennedy is de zoon van de overleden Amerikaanse senator en presidentskandidaat Robert F. Kennedy, de broer van de beroemde Amerikaanse president JFK die in 1963 werd neergeschoten. Robert F. Kennedy Jr. zelf is een advocaat, milieuactivist en notoir antivaccinatieactivist of antivaxxer.