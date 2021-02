Wouter De Vriendt nieuwe fractieleider Groen

Oostendenaar Wouter De Vriendt wordt de nieuwe fractieleider voor Groen in de Kamer. Hij volgt Kristof Calvo op en neemt vanaf nu afwisselend met Gilles Vanden Burre van Ecolo het officiële fractieleiderschap van de gemeenschappelijke Groen/Ecolo-fractie op.

Wouter De Vriendt (43) is samen met Stefaan Van Hecke het parlementslid met de meeste kilometers op de teller in de Groen-fractie. De Vriendt is al sinds 2007 Kamerlid. Hij focust zich op de defensie- en internationale dossiers. Hij nam het als een van de kopstukken van Groen op voor zijn voorganger Kristof Calvo, nadat die het ministerschap was misgelopen.