Stéphane Moreau vrijgelaten onder voorwaarden

De ex-topman van de Luikse intercommunale Nethys, Stéphane Moreau, is door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Luik onder voorwaarden vrijgelaten. Het parket ging eerder in beroep tegen zijn vrijlating.

De ex-PS’er Moreau is de spilfiguur in het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin (nu Enodia) en dochter Nethys. Hij wordt verdacht van verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt, misbruik van vennootschapsgoederen, fraude en vervalsing.

De oud-burgemeester van Ans zat in de cel omdat het parket in beroep was gegaan tegen zijn vrijlating onder voorwaarden die de Luikse raadkamer vorige week beslist had. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Luik heeft dat beroep nu afgewezen.

In het kader van dezelfde Nethys-affaire zijn vorige week de kantoren van Jean-Caude Marcourt (PS) én zijn privéwoning doorzocht. Marcourt genoemd als belangrijkste ‘onzichtbare hand’ in de grote strategische beslissingen die de afgelopen vijftien jaar binnen de Nethys-groep zijn genomen. Het gaat dan onder meer om de omstreden beslissing van mei 2018 van het remuneratiecomité van Nethys om hoge ‘retentievergoedingen’ uit te betalen aan bepaalde ex-managers van Nethys, onder wie Stéphane Moreau. Die graaide meer dan 11 miljoen euro mee voor hij uiteindelijk definitief ontslagen werd.