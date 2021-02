Wie geen betaalpauze meer heeft, betaalt toch vlot terug

Bankverzekeraar zegt dat bedrijven van wie de betaalstop is afgelopen, bijna allemaal opnieuw vlot terugbetalen. Een beperkt aantal kredieten vraagt dan weer extra aandacht.

Johan Thijs, ceo van KBC, had op het kredietfront vier boodschappen. De coronacrisis vertaalt zich nog niet of nauwelijks in reële kredietverliezen voor KBC, de bank blijft actief krediet verstrekken en bedrijven bij wie de betaalpauze is afgelopen betalen bijna allemaal opnieuw vlot terug.

Op het eerste gezicht een geruststellende boodschap. Maar Thijs voegt er ook aan toe dat 2021 een moeilijk jaar blijft. De reden is niet ver te zoeken: door de trage vaccinatiecampagne in België (en overigens in grote delen van Europa) moet er nog langer dan gehoopt rekening gehouden worden met covid-19.

Voorlopig blijft de economische impact van de pandemie op de kredietverliezen bij KBC beperkt. Dat is in essentie te danken aan de vele steunmaatregelen van de overheid, zegt Thijs. ‘De echte impact zullen we maar zien als die afnemen en nu nog gesloten bedrijven opnieuw opstarten.’

Volgens Thijs is op 10 procent van de bedrijfskredieten een betaalpauze verleend. Goed voor zo’n 6 miljard euro. Daarvan is ondertussen 60 procent afgelopen. ‘We zien dat 99 procent van de bedrijven bij wie de betalingspauze is afgelopen, opnieuw gewoon betalen’, zegt Thijs. KBC heeft nu nog twee tot drie miljard aan bedrijfskredieten uitstaan die van een pauze genieten. ‘Deze gaan we de komende twee kwartalen goed moeten opvolgen.’

Volgens Thijs steeg de kredietverlening aan kmo’s en bedrijven bij KBC in het vierde kwartaal met één miljard euro. ‘Zelfs tegenover het vierde kwartaal van 2019 is er nog een groei van meer dan 200 miljoen. We blijven actief krediet verschaffen.’

KBC merkt op dat hun aandeel in het toekennen van kredieten met overheidswaarborg een stuk boven het marktaandeel van de bank ligt. ‘Eén krediet op twee met overheidswaarborg komt van bij ons. We spelen onze rol’, zegt Thijs. Maar ook KBC geeft toe dat de zogenaamde bazooka geen succes is. Wel integendeel. Dat kan veranderen als bedrijven herstarten. Volgens Thijs hebben bedrijven die geen dergelijk krediet nodig hebben, het liever niet. Op zo’n krediet moet een premie aan de overheid betaald worden van 0,50 procent.

Inhaalbeweging faillissementen

Voor bepaalde ondernemers ziet het er niet goed uit. Vooral in de horeca en de eventsector. ‘Die zitten al erg lang in lockdown. Wie een sterke kapitaalbuffer geeft, zullen we kunnen helpen met krediet, maar we moeten niet naïef zijn. Niet alle bedrijven zullen kunnen gered worden.’ En Thijs ziet daarvoor nog een tweede reden. Inzake faillissementen is een inhaalbeweging te verwachten. ‘Normaal gaan jaarlijks 10.000 bedrijven failliet. Het waren er afgelopen jaar maar 7.000. En dat ondanks corona. Dat is irreëel.’