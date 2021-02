Ruth Joos gaat boekenprogramma op Canvas presenteren

VRT werkt samen met de Nederlandse zender VPRO aan een nieuw boekenprogramma. Ruth Joos en Wilfried De Jong zullen daarin wekelijks schrijvers en dichters interviewen over hun werk. Het programma Brommer op zee is vanaf zondag 18 april te zien.

De discussie over een boekenprogramma op de VRT is bijna zo oud als het boek zelf. Nu is er op Canvas ook nog Winteruur waarin Wim Helsen met zijn gasten in gesprek gaat over hun favoriete tekst, maar een echt boekenprogramma in primetime op zondagavond, dat is bij de VRT toch al een hele tijd geleden. Voorlopers zijn bijvoorbeeld Alles uit de kast (met Sven Speybrouck), Iets met boeken (met Jan Leyers) en Man over boek (met Stijn Van de Voorde).

Ook in Nederland is de discussie over een boekenprogramma op de openbare omroep niet nieuw. Daar laaide de discussie vooral opnieuw op toen de VPRO begin 2020 (na bijna 15 jaar) stopte met VPRO Boeken.

Nu slaan de VRT en de VPRO dus de handen in elkaar voor een gloednieuw boekenprogramma. De programmatitel Brommer op zee verwijst naar een verhaal van de schrijver J.M.A. Biesheuvel.

Vanaf 18 april zullen de Vlaamse radiopresentatrice Ruth Joos en de Nederlandse televisiepresentator en schrijver Wilfried De Jong wekelijks schrijvers en dichters interviewen over hun werk.

Brommer op zee is vanaf zondag 18 april om 20 uur te zien op Canvas en om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2. Het is ook de bedoeling dat het programma een online verlengstuk krijgt en dat er een soort digitale leesclub ontstaat.