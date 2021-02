Twee minderjarigen opgepakt in grootschalig phishingdossier

In België en Nederland zijn in totaal vier verdachten opgepakt in een phishingdossier waarbij er meer dan 200 slachtoffers gemaakt zijn. In ons land gaat het om twee minderjarigen, die door de jeugdrechter in Dendermonde in een jeugdinstelling geplaatst zijn.

Dat meldt de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen. De buit van de bende bedroeg eind 2020 vermoedelijk meer dan 200.000 euro. Het onderzoek startte al in januari vorig jaar, nadat een reeks verdachte sms’en verstuurd werden die van een bank afkomstig leken te zijn. Na speurwerk kregen de onderzoekers zicht op een bende, die ervan verdacht werd op verschillende manieren te hebben gewerkt.

‘Zo werden er phishingberichten gestuurd (onder meer via Whatsapp) die zogezegd van de bank van het slachtoffer afkomstig waren, met de bedoeling dat het slachtoffer op de link naar een valse website zou klikken. Ook werden er slachtoffers gezocht op tweedehandssites. De verdachte wilde dan zogezegd iets aankopen en stuurde een phishingbericht (een nagemaakt internet-verzendlabel van “depost.be”) om de verzending te regelen’, zegt de federale politie.

Geldezels

De bende wordt er ook van verdacht in België jongeren te hebben gezocht die bereid waren als ‘geldezels’ hun bankrekening en bankkaart ter beschikking te stellen, meldt de politie. ‘Bovendien zouden ze jongeren verzocht hebben om grote hoeveelheden geregistreerde simkaarten aan te kopen, waarmee de bende dan grote hoeveelheden berichten kon versturen. Deze phishingberichten werden in grote volumes verzonden via dataverkeer naar de gsm-nummers van duizenden potentiële slachtoffers. Deze gegevens werden verkregen door met speciale software op sociale media contactgegevens (gsm-nummer of e-mailadres) te zoeken.’

De slachtoffers gaven toegang tot hun rekening, het geld werd doorgesluisd naar de rekening van de ‘geldezels’ en er werd cash afgehaald of er werden internetaankopen mee gedaan.

Nederland

De bende werd vermoedelijk aangestuurd vanuit Rotterdam. ‘Op 2 februari 2021 hebben de FGP (federale gerechtelijke politie) van Oost-Vlaanderen en de eenheid Rotterdam van de Nederlandse politie samen actie ondernomen naar de inmiddels geïdentificeerde verdachten. De FGP van Oost-Vlaanderen voerde twee huiszoekingen uit in Aalst en de Nederlandse politie twee huiszoekingen in Rotterdam.

In Nederland werden er twee verdachten aangehouden op basis van de Europese aanhoudingsbevelen uitgaande van de onderzoeksrechter te Dendermonde. Zij zullen aan ons land worden overgeleverd.’ Tijdens de huiszoeking bij de hoofdverdachte in Nederland werden 19 gsm-toestellen aangetroffen, waarvan er twee op dat ogenblik actief waren. De wagen van die verdachte werd in beslag genomen.

Instelling

In België werden twee minderjarigen aangehouden en voor de jeugdrechter in Dendermonde voorgeleid. Zij werden geplaatst in een jeugdinstelling. Het onderzoek loopt verder en de politie waarschuwt dat wie zijn rekeningnummer of telefoniekaarten ter beschikking stelt, medeplichtig is.

‘Het parket van Oost-Vlaanderen brengt deze jongeren systematisch voor de rechtbank. Bij vorige themazittingen in Dendermonde en Gent hebben deze jongeren een straf gekregen van de rechter. Tevens lopen ze het risico dat bankinstellingen in de toekomst wantrouwig zullen zijn en hen bijvoorbeeld geen lening zullen toekennen.’