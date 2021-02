Veroordeelde Antwerpse IS-strijder wellicht overleden in Syrië

Antwerpenaar Abdellah Nouamane, die 7,5 jaar geleden naar Syrië vertrok om zich aan te sluiten bij IS, zou daar overleden zijn. Dat heeft het parket vernomen.

Dat bleek donderdag in de rechtbank van Mechelen, waar de man verzet had aangetekend tegen een veroordeling tot vijf jaar cel. Het federaal parket vroeg de rechtbank om het verzetsdossier uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de berichten.

Nouamane vertrok in 2013 op zijn 18de verjaardag naar Syrië om zich aan te sluiten bij gewapende groeperingen. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld in het bepalen waar Belgen die in strijdersgebied aankwamen, werden ondergebracht. Hij zou daar getrouwd zijn met een Nederlandse die gerekruteerd werd om in Syrië met een strijder te trouwen, want ‘een goede jihadi is best getrouwd voor hij naar het paradijs gaat’.

Eerdere melding overlijden

Nouamane werd in 2018 in Mechelen al bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Tijdens dat proces werd gezegd dat hij overleden was, maar daar waren toen geen bewijzen van.

Eind 2019 bleek echter dat hij niet overleden was, toen Nouamane plots opdook op beelden van een Nederlandse televisieploeg tijdens een bezoek aan een gevangenis in het Noord-Syrische Hasaka. Hij was wel zwaargewond uit een bombardement gekomen en droeg een stoma.

‘Harde klap voor moeder’

Het federaal parket heeft de rechtbank in Mechelen nu gevraagd om het verzetsdossier twee maanden uit te stellen zodat het de berichten kan checken en eventueel officiële documenten kan verzamelen die het overlijden staven. Op 15 april wordt een stand van zaken verwacht.

‘Als dit treurige nieuws bevestigd wordt, is deze zaak natuurlijk zonder voorwerp’, zegt meester Jos Vander Velpen, die Nouamane vertegenwoordigt in de rechtbank. ‘Voor zijn moeder is het nieuws een harde klap. Zij heeft haar zoon al eens eerder een symbolische begrafenis gegeven, kwam dan te weten dat hij toch nog leefde en moet nu alweer afscheid nemen. Abdellah was helemaal niet de grote organisator voor wie hij aanzien wordt. Hij had gewoon pech dat hij mondig was. In de laatste brief die zijn moeder van hem ontving, bleek heel duidelijk dat hij tot inzicht was gekomen. Het is spijtig dat dit zo moet aflopen.’

Sharia4Belgium

Eerder werd hij ook door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel in het Sharia4Belgium-dossier, die straf werd vorige maand herbevestigd.